Shopping-Fans aufgepasst: Instagram erhält Einkaufs-Option

Funktion in Amerika bereits seit längerem verfügbar - vor 25 Minuten

BERLIN - Auf kaum einem Smartphone mehr wegzudenken: Die Rede ist von Instagram. Täglich teilen Millionen von Nutzern weltweit ihre Erlebnisse auf der Plattform. Für alle Fans in Deutschland hat das Unternehmen eine neue Funktion auf Lager.

Fans von Instagram dürfen sich schon bald auf eine neue Shopping-Funktion freuen. © Viola Bernlocher



So können Instagram-Nutzer künftig auch kaufen, was sie im Foto-Netzwerk sehen. Das ist zumindest dann möglich, wenn Unternehmen in ihren Beiträgen Waren markieren. Bis zu fünf Produkte auf einem Foto oder 20 Produkte in einer Bildergalerie können nach Angaben der Facebook Tochter über die neue Einkaufs-Funktion mit dem Online-Shop eines Anbieters verbunden werden.

Kunden erhalten per Fingertipp auf das Instagram-Foto Preise und Produktinformationen. Die Funktion ist in den USA bereits länger verfügbar. Deutsche Nutzer werden schrittweise freigeschaltet und bekommen dann – so vorhanden - auf Fotos verknüpfte Einkaufs-Optionen angezeigt.

dpa