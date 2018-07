Sicherheitspanne: Chaos am Flughafen München

Flüge fielen aus oder verspäteten sich - Lage stundenlang unübersichtlich - vor 1 Stunde

MÜNCHEN - Bayern startet in die Sommerferien - und am Flughafen München bricht Chaos aus. Die Polizei räumt ein Terminal. Auslöser ist eine Frau.

Zahlreiche Fluggäste warten am Flughafen in München am Terminal 2 auf ihre Flüge. Wegen eines Polizeieinsatzes ist die Sicherheitszone im Terminal 2 am Flughafen München vorübergehend gesperrt worden. © Foto: Matthias Balk/dpa



Zahlreiche Fluggäste warten am Flughafen in München am Terminal 2 auf ihre Flüge. Wegen eines Polizeieinsatzes ist die Sicherheitszone im Terminal 2 am Flughafen München vorübergehend gesperrt worden. Foto: Foto: Matthias Balk/dpa



Das Terminal 2 am Münchner Flughafen ist am Samstagmorgen, dem Sommerferienbeginn in Bayern, teilweise geräumt worden. Eine Frau sei unkontrolliert in den Sicherheitsbereich der Halle eingedrungen, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Nach ihr wurde gefahndet. Die Lage am Flughafen war über Stunden unübersichtlich, für zahlreiche Passagiere verzögerte sich die Reise in den Urlaub deutlich. Bis zum Mittag war die Frau nicht gefunden worden.

Erst rund fünf Stunden nach dem Vorfall konnte der Sicherheitsbereich des Gebäudes wieder freigegeben werden. Wieder zugänglich war auch das sogenannte Satelliten-Terminal, für das der Zugang nur über Sicherheitskontrollen des Terminal 2 möglich ist. Gegen 6.45 Uhr am Morgen hatte die Bundespolizei die Information erhalten, dass die Frau - ohne von Sicherheitsleuten kontrolliert worden zu sein - in den Sicherheitsbereich gelangt war. Daraufhin wurde der Bereich komplett geräumt und von der Bundespolizei abgesucht. Am Flughafen herrschte Chaos.

Tausende Urlauber wollten am Wochenende zu Beginn der sechswöchigen Sommerferien in Bayern vom Münchner Airport in den Urlaub starten. Vor den Schaltern bildeten sich lange Schlangen. Per Lautsprecherdurchsagen wurde dazu aufgerufen, Ruhe zu bewahren. Flughafenpersonal verteilte Wasser an die Wartenden.

Wegen der Räumung sind am Samstag mindestens 200 Flüge ausgefallen.

Bei rund 60 Flügen sei es zu Verspätungen von mehr als einer halben

Stunde gekommen, teilte der Flughafenbetreiber mit.

dpa