Singlebörse Weihnachtsmarkt: In Fürth geht es heiß her

Dating-App hat 35 Weihnachtsmärkte nach ihrem Flirt-Potenzial untersucht - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Dampfender Glühwein, rote Wangen und heiße Gespräche: Nirgendwo lässt es sich in der Kälte so gut flirten wie auf einem Weihnachtsmarkt. Wo das Flirt-Potenzial am höchsten ist, hat jetzt die Dating-App Jaumo herausgefunden.

Singles haben auf dem Fürther Weihnachtsmarkt laut der Dating-App Jaumo besonders gute Chancen. © Edgar Pfrogner



Singles haben auf dem Fürther Weihnachtsmarkt laut der Dating-App Jaumo besonders gute Chancen. Foto: Edgar Pfrogner



Für Singles ist die Weihnachtszeit wahrlich keine einfache Zeit, zum Fest der Liebe will schließlich keiner allein unter dem Tannebaum sitzen. Wer bis zum 24. Dezember noch auf Partnersuche gehen will, sollte einen Weihnachtsmarkt aufsuchen. Das jedenfalls behauptet die Dating-App Jaumo, die zwei Wochen lang die Flirtchancen auf 35 deutschen Weihnachtsmärkten beobachtet hat. Im Fokus der Untersuchung standen verteilte Likes und darüber zustande gekommene Matches - also Übereinstimmungen.

Die größten Flirtchancen haben demnach Singles in Berlin. Rund um den Alexanderplatz entstanden während des Erhebungszeitraumes über 1.900 Matches. Auch auf dem Weihnachtsmarkt in Frankfurt am Main ging es mit 1.790 Übereinstimmungen heiß her. Den dritten Platz dieser Kategorie sicherte sich der Heidelberger Weihnachtsmarkt (922).

Der Nürnberger Christkindlesmarkt landete bei dieser Statistik abgeschlagen im Mittelfeld. Gerade einmal 368 Matches kamen auf Deutschlands bekanntestem Weihnachtsmarkt zustande. Und Achtung: Das sind fast 200 Übereinstimmungen weniger als in Fürth (515).

Überhaupt scheinen Singles laut Jaumo auf dem Fürther Markt besonders aktiv zu sein. Dort vergab jeder User im Schnitt über 95.000 Likes an andere Suchende. In dieser Kategorie landete Fürth deutschlandweit auf Platz vier hinter Berlin (170.000 Likes), Frankfurt (128.000) und Regensburg (113.000). Und Nürnberg? Der Christkindlesmarkt kam auf mickrige 44.889 Likes.

Jaumo ist eine der beliebtesten Dating-Apps und hat 30 Millionen Nutzer weltweit, davon leben über zwei Millionen in Deutschland.

Bilderstrecke zum Thema Glühweinduft und Co.: Die schönsten Weihnachtsmärkte der Region Weihnachtliche Düfte, singende Chöre und die Innenstadt geschmückt mit leuchtenden Sternen: Zum ersten Adventswochenende öffnen in der Region viele Weihnachtsmärkte ihre Pforten und laden zum Glühweintrinken, Bratwurstessen und stöbern ein. Hier sind die Tipps der Redaktion.