Skilift spielt verrückt und schleudert Menschen durch die Luft

Anlage lief plötzlich mit erhöhter Geschwindigkeit rückwärts - vor 38 Minuten

GUADARI - An alle Wintersportler: Bitte schauen Sie jetzt weg. Denn diese in einem Video festgehaltenen Szenen aus einem georgischen Skigebiet sind nichts für schwache Nerven. Mehrere Menschen wurden bei Guadari verletzt, als ein Sessellift durchdrehte.

Die einen lieben es, die anderen - nun ja - können sich schöneres vorstellen: Sessellifte in Skigebieten polarisieren. Auf der einen Seite bieten sie ihren Passagieren oft atemberaubende Aussichten auf das Bergpanorama, der Schnee unter den in der Luft baumelnden Füßen der Wintersportler dämpft zudem die Geräuschkulisse auf ein Minimum ab. Ruhe, Entspannung, Pause.

Und dann gibt's da noch die Fraktion derer, die jedes Mal ein mulmiges Gefühl bekommen, wenn Sie sich in die Sitze des von hinten heranrauschenden Liftes fallen lassen. Nur von einem Stahlseil getragen hängt man da plötzlich mehrere Meter in der Luft - was, wenn Wind aufkommt? Oder die Anlage stehen bleibt?

Oder, noch schlimmer, der Lift plötzlich rückwärts fährt - und das mit einem Affenzahn? Was mehr nach einem Stunt aus einem mittelmäßigen Actionfilm-Drehbuch klingt, war am Freitag im georgischen Guadari tatsächlich Realität. Zu sehen in einem Video, das bei Facebook und Youtube gerade millionenfach geklickt wird.

(Falls Sie das Video nicht sehen können, klicken Sie hier.)

Reihenweise schleudert es die Skifahrer aus den Sitzen. Wer kann, rettet sich noch vor der heranbrausenden nächsten Sitzreihe - und wer es nicht mehr rechtzeitig schafft, wird schmerzhaft erwischt. Lokale Medien berichten, dass mindestens acht Menschen dabei verletzt in ein Krankenhaus geliefert wurden. Nach Informationen von Augenzeugen dauerte das Gruselspiel zwei Minuten an, ehe die Liftbetreiber die Anlage stoppen konnten.

Wie es zu dem Unglück kommen konnte, ist noch nicht klar. Die Ermittlungen dazu laufen.