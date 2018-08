Sneaker mit Strahlkraft: Die neuen Yeezys leuchten im Dunklen

Sneaker von Superstar Kanye West lösten weltweiten Hype aus - vor 32 Minuten

NÜRNBERG - Mitten in der Nacht aufstehen, sich mit mehreren mobilen Endgeräten virtuell in der Schlange anstellen oder nächtelang bei eisiger Kälte vor dem Store campieren: Kaum ein Sneaker auf der Welt löste mehr Hype aus als der von Superstar Kanye West entworfene Yeezy Boost. Alle Fans dürfen sich jetzt auf eine bislang nie dagewesene Variante freuen!

Wie der Musiker persönlich via Twitter bekanntgab, werde eine neue Variante des Schuhs rauskommen, der mit einer "Glow-In-The-Dark"-Technologie ausgestattet ist. Käufer können ihren neuen Lieblingen damit zusätzlichen Glanz verleihen: Die Sneaker leuchten im Dunklen. Fans müssen sich aber noch etwas gedulden - einen genauen Termin wollte sich weder Kanye West, noch Adidas - das Unternehmen arbeitet für den Schuh mit dem Künstler zusammen - entlocken lassen.

Can't wait for these glow in the dark 350s 🙈🙈🙈🌪🌪🌪 pic.twitter.com/xoko1QaGI8 — KANYE WEST (@kanyewest) 28. August 2018

Fokus auf dreifach Weiß

Gute Nachrichten gibt es trotzdem: Bevor die leuchtende Variante für lange Schlangen im Netz oder direkt vor den Stores sorgen wird, können sich Fans auf einen Restock der "Triple White"-Variante freuen. Am 21. September wird Adidas das Modell nochmals mit einer limitierten Anzahl an Exemplaren zur Verfügung stellen - Fans sollten also schnell sein.

Hoher Verkaufswert

In den letzten Jahren brachten Adidas und Kanye West bereits zahlreiche Modelle auf den Markt - immer streng limitiert, immer schnell vergriffen. Dabei müssen sich Fans immer häufiger mit professionellen Verkäufern messen, die sich teilweise extra Bots programmieren lassen, um sich einen Vorteil beim virtuellen Anstellen zu verschaffen. Während unter echten Fans der Verkauf des Schuhs nur aus Profitgier niemals in Frage kommen würde, haben Reseller das große Geld vor Augen: Bis zu 2000 Euro (der offizielle Verkaufspreis liegt bei 220 Euro) werden teilweise im Internet von Verkäufern aufgerufen - nicht selten wird dieser Preis von Fans, die beim offiziellen Verkauf leer ausgegangen sind, auch auf den Tisch gelegt. Ob "Triple White" oder "Glow In The Dark" - es wird auch bei diesen Modellen wieder zu Servereinbrüchen und überfüllte Läden in der Bundesrepublik kommen...

Stefan Zeitler Online-Redaktion E-Mail