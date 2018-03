So erklärt Burger King das Ekel-Fleisch-Foto eines Kunden

Schnappschuss erzeugte auf Facebook über 13.000 Kommentare - vor 56 Minuten

NÜRNBERG - Bei diesem Foto vergeht vielen der Appetit: Ein Burger-King-Kunde kam vergangene Woche auf die tollkühne Idee, seinen Double Chili Cheese Burger aufzuklappen - und wurde böse überrascht. Auf Facebook machte er seinem Ärger Luft. Er fand viel Zustimmung. Und eine Antwort der Burger-Kette.

Schein und Sein gehen nicht immer Hand in Hand. Gerade in der Lebensmittelindustrie sollte das der aufgeklärte Kunde mittlerweise wissen. Mit modernster Technik werden hier Produkte für Werbeformate auf Hochglanz getrimmt, dem Betrachter soll beim bloßen Anblick bereits das Wasser im Mund zusammenlaufen - so auch auf der Website des Fast-Food-Riesen Burger King.

"Zwei Lagen saftig gegrilltes Beef, scharfe Jalapeños und dazu die feurige Chili Cheese Sauce", machen den "unwiderstehlichen" Double Chili Cheese Burger aus, so der Werbetext. In der Realität sieht das allerdings aus, was nicht zuletzt dieses Foto eines aufgebrachten Kunden beweist.

Man sieht zwei gräulich-braune Fleischpatties, die durchsetzt sind von runden, gefäßähnlichen Strukturen. Unwiderstehlich ist dieser Anblick keineswegs, schon gar nicht für den angesprochenen aufgebrachten Kunden: Er vermutet "Gedärme" in seinem Burger, und weil ihm das Fast-Food-Restaurant keinen neuen brät, beschimpft er es auf das übelste. Das Posting trifft einen Nerv, wird fast 3000 Mal geteilt und mehr als 13.000 Mal kommentiert.

Burger King ließ die Vorwürfe nicht lange im Raum stehen: Nach Darstellung des Unternehmens handelt es sich um auf augrund der Grillhitze ausgetretenes Eiweiß, das Bläschen wirft.

Wer sich dieser Tage die Mühe macht und sich die Besucherbeiträge auf der Facebook-Page von Burger King durchliest, entdeckt immer wieder ähnliche Fotos von ähnlichen Burgerpatties, die auch von Eiweißbläschen übersät sind. Unter einem erklärt ein User, es handle sich um "koaguliertes Protein. Im Fleisch zurückgehaltenes Wasser tritt während des Kochvorgangs aus und koaguliert. Gibt es relativ oft, weil es schlechtes Fleisch ist und es gefroren wurde, was mehr Zellschaden verursacht und mehr proteinhaltiges Wasser austreten lässt." Die Antwort von Burger King lässt aufhorchen: "Wow, besser und genauer hätten wir es nicht erklären können!" Guten Appetit.