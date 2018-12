So frech provoziert Burger King Konkurrent McDonalds

NEW YORK - Das dürfte McDonalds nicht schmecken: Fast-Food-Konkurrent Burger King hat seinem Widersacher mit einer provokanten Werbeaktion ordentlich eins ausgewischt. Kunden erhalten einen Whopper für nur einen Cent, wenn sie sich in der Nähe einer Mc-Donalds-Filiale aufhalten.

Burger King will mit einer Marketing-Offensive gegenüber McDonalds aufholen. Foto: dpa/Andreas Gebert



Nein, das ist kein Scherz. Wer sich im Umkreis von rund 180 Metern zu einer McDonalds-Filiale aufhält, profitiert von einem selten günstigen Angebot bei Konkurrent Burger King. Der Fast-Food-Riese bietet Kunden seinen wohl beliebtesten Burger, den Whopper, für nur einen Cent an. Alles was man dafür braucht: Die neue Burger King App – und einen Aufenthalt bei einem Schnellrestaurant von McDonalds.

Von Dienstag auf Mittwoch – so lange läuft die Aktion - will Burger King mit dieser Maßnahme neue Kunden gewinnen, die App möglichst prominent vermarkten, vor allem aber seinem großen Widersacher mit dem goldenen "M" ordentlich provozieren. Zuvor hatte Burger King bereits bekannt gegeben, dass sie "mehr als 14.000 McDonald's-Filialen in Burger-King-Restaurants verwandeln" wollen.

how do you order a Whopper sandwich for a penny “at” McDonald’s? here’s how. #WhopperDetour https://t.co/lAgbGO0bL0 pic.twitter.com/ANXIy6Yu9I — Burger King (@BurgerKing) 4. Dezember 2018

Und nun also Whopper für einen Cent. Tatsächlich kein Fake! "Wenn ein Gast in einem dieser Bereiche ist und die neue BK-App auf seinem Gerät installiert hat, dann schaltet die App das Angebot für den Whopper frei", erklärte das Unternehmen Burger King in einer Pressemitteilung. "Sobald der Whopper für einen US-Cent bestellt ist, wird der Kunde von der App vom McDonald's weg-, und zum naheliegensten Burger King hingeführt. Dort kann er dann seinen Burger abholen."

Aktuell hat McDonalds noch die Oberhand in den USA, bei mehr als 14.000 Filialen prangt das goldene "M" auf dem Dach. Burger King bringt es dagegen nur auf 6.600 Schnellrestaurants, will mit der angekündigten Offensive aber wieder den Anschluss an den Branchenprimus herstellen.

Die Aktion, den Whopper für einen Cent zu bestellen, läuft nur in Amerika.

