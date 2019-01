So lacht das Netz über den Mops-Klopapier-Hype

NÜRNBERG - Weißes Klopapier, auf dem auf jedem Stück ein Mops aufgedruckt ist. Was für viele verrückt klingt, hat unter Tierliebhabern einen regelrechten Hype ausgelöst. Innerhalb kurzer Zeit war die limitierte Menge an Packungen in der Drogeriemarktkette dm komplett ausverkauft. Und das Netz? Das kann den neuen Trend offenbar gar nicht verstehen.

Das "Mops-Klopapier" der Drogeriemarke dm kam bei vielen Hundefreunden gut an. (Screenshot). © Facebook/Barbara Weiler



Für alle, die den ganzen Mops-Klopapier-Hype nicht mitbekommen haben, hier erst noch mal eine kurze Zusammenfassung, was eigentlich bislang passiert ist:

Ende Dezember hatte die Drogeriemarktkette dm für kurze Zeit eine neue "Limited Edition" an Klopapier im Sortiment. Darauf zu sehen auf jedem Stück Papier: Ein Mops mit großen braunen, traurigen Augen, der "I love you" sagt. Für Tierliebhaber und eifrige Unternehmer offenbar ein "Must have", denn innerhalb kurzer Zeit waren in vielen Märkten alle Klopapierpackungen bereits vergriffen.

Warum? Das ließ sich wenig später auf allerlei Bildern in den sozialen Netzwerken nachverfolgen. Denn offenbar hatten einzelne Käufer direkt einen ganzen Haufen des tierischen Klopapiers erworben, manche offenbar für sich selbst, andere, um das Produkt nach dem Ausverkauf nun für wesentlich mehr Geld auf Ebay oder auf Facebook anzubieten.









In den sozialen Netzwerken stößt der neue Hype allerdings auf Unverständnis. Ein Nutzer schreibt: "Hab das jetzt in zig Gruppen gelesen.... Euch ist schon klar, dass DM dieses Mops Scheißhauspapier in Kürze wieder ganz regulär in den Regalen hat?! Kann Euch aber gerne auch Rollen bemalen.... 50€ pro Rolle!" Eine andere Nutzerin kommentiert den Post gleich noch mit einem ganz eigenen Angebot: "Ah ich hätte auch noch ein paar Rollen. Guter gebrauchter Zustand - wieder aufgerollt aber mit ein paar braunen Flecken deswegen biete ich euch die Rolle ganz exklusiv für nur 3,-€ das Stück an..."

Auch bei Twitter äußern Nutzer unter dem Hashtag #mopsklopapier ihr Unverständnis zu dem neuen Trend:

Alle rennen zu #DM wegen bedruckten #Klopapier mit #Möpsen drauf!

Ich sage nichts dazu!



Gibt es das auch mit #SPD-Logo? — Ondraeh (@Ondraeh) 9. Januar 2019

Ob die bei Ebay angebotenen Klopapierpackungen auch tatsächlich gekauft werden, bleibt natürlich offen. Bleibt also wohl nur noch folgendes zu sagen:

Das #Mopsklopapier. Der #Mops mit #Blumenkranz wedelt fröhlich mit dem Schwanz.Denn sein Herrchen hat es erfunden um die Menschen zu schunden.Ha ihr fallt drauf rein und pinkelt euch selbst ans Bein. Dafür ist das #Klopapier ja auch gedacht. Für die vielen Haufen die ihr macht. — JustThoughts (@JustTho77794521) 9. Januar 2019

