Der Hurrikan "Irma" hält derzeit die USA in Atem: Nach verheerenden Schäden und mehreren Todesopfern auf den Karibik-Inseln hat der Sturm nun Florida erreicht. Tausende sind in Notunterkünfte geflohen. Der Sturm der Kategorie 4 weht Tonnen, riesige Bäume und Trümmer auf die Straßen Miamis.

In der vierten Staffel "Die Höhle der Löwen" kämpfen die Investoren Judith Williams, Carsten Maschmeyer, Frank Thelen, Ralf Dümmel und Dagmar Wöhrl um die Gründer mit den besten Geschäftsideen. Was in der ersten Folge passierte, sehen Sie in unserer Bildergalerie.