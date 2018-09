Sozialbetrug? Polizei kontrolliert Luxus-Autos vor Jobcentern

DUISBURG - In einer gemeinsamen Aktion kontrollierten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag vor den Jobcentern in Duisburg Stadtmitte und Homberg die hochwertigen Fahrzeuge von Leistungsempfängern, um Sozialbetrüge aufzudecken. Drei Personen wurden festgenommen.

Eines der sichergestellten Fahrzeuge. Foto: Polizei



Ziel war laut Polizeiangaben die Kontrolle von Hartz-IV-Empfängern, "deren Fahrzeuge mit dem Bezug von Sozialleistungen nicht in Einklang zu bringen waren." Bei der Kontrolle von einem Mann und einer Frau stellten die Beamten fest, dass die beiden mit Haftbefehlen gesucht wurden. Die Polizisten nahmen beide fest, ebenso wie einen weiteren Fahrer, der sich nun wegen Verkehrsdelikten verantworten muss.

Außerdem stellten die Beamten sieben hochwertige Autos sicher. In diesen Fällen werden nun Strafverfahren eingeleitet. Es soll geprüft werden, ob die Fahrer zu Unrecht Sozialleistungen erhalten. Auch nahmen die Polizisten ältere Fahrzeuge mit Mängeln genau unter die Lupe und zogen drei Wagen aus dem Verkehr, die nicht mehr sicher waren. Hier wurden Anzeigen erstattet.

Hinzu kamen weitere fünfzehn Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung bzw. Steuerdelikten oder Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

