Was für ein Tag, den Deutschlands mutigste Dschungelcamper am Sonntag erlebten. Tommi ist raus, neun Teilnehmer(innen) sind dagegen noch am Start. Für den elften Tag haben sich Daniel Hartwich und Sonja Zietlow etwas ganz besonderes überlegt: Es geht in die Sterneküche! © TV NOW / Stefan Menne