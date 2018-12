Spenden statt Böller: Geschäfte boykottieren Feuerwerk

ADENAA - Ein Rewe-Markt in Rheinland-Pfalz verzichtet freiwillig auf den Verkauf von Böllern und Raketen und ruft stattdessen dazu auf, für einen Tierschutzverein zu spenden. Auf Facebook sorgt die Aktion für große Begeisterungsstürme - und hat sogar schon Nachahmer gefunden.

Diese Aktion eines Rewe Marktes in Adenau am Nürburgring hat das Potential, zu polarisieren: Spenden statt Böller lautet der Plan, mit dem der Supermarkt in Sozialen Medien momentan für Wirbel sorgt. "Zugunsten der Natur und aus Rücksicht auf die Tiere" verzichtet der Markt nach eigenen Angaben dieses Jahr auf den Verkauf von Feuerwerksartikeln. Zusätzlich ruft der Supermarkt dazu auf, Tierfutter statt Böller und Raketen zu kaufen und dies in die bereitgestellten Spendenboxen zu legen. Rewe Koch selbst gibt an zusätzlich 1000 Euro an den Eifelhof Frankenau zu spenden - ein örtlicher Tierschutzverein.

Doch der Markt in der Hocheifel hat mittlerweile sogar Nachahmer für die Aktion gefunden. Auch der Hagebaumarkt Langenfeld im Rheinland verzichtet auf den Verkauf von Böllern und Co. Auf Facebook zieht der Entschluss weite Kreise: So wurde der ein Post von Rewe Koch über 7000 Mal geteilt. "Ich habe die größte Hochachtung vor euch und ziehe den Hut für eure Aktion", schreibt dort jemand. "Wäre super, wenn das die ganze Rewe-Kette unterstützen würde", schlägt ein anderer Facebook-User vor. Rewe Koch selbst verkündet auf Facebook, dass sich die Spendenbox, die im Laden steht, zügig füllt.

