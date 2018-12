"Spiegel"-Reporter erfand und manipulierte Artikel

Der Journalist Claas Relotius dachte sich einige seiner preisgekrönten Reportagen aus - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Das Nachrichtenmagazin der Spiegel veröffentlichte am Mittwoch auf seiner Homepage eine Eilmeldung in eigener Sache. Wie sich herausstellte, fälschte einer der zur Zeit erfolgreichsten Spiegel-Autoren mehrere seiner Reportagen. Der Fall ist nicht nur für den Autor selbst ein Skandal.

Der 33-jährige Journalist Claas Relotius hat die Fälschungen inzwischen zugegeben und den Spiegel verlassen. © Bodo Marks



Der Spiegel hat einen Betrugsfall im eigenen Haus offengelegt. Ein mehrfach ausgezeichneter Reporter, Claas Relotius, habe im großen Umfang eigene Geschichten manipuliert, berichtete das Nachrichtenmagazin (online) am Mittwoch. Der 33-jährige Journalist habe die Fälschungen inzwischen zugegeben und das Haus verlassen. Für seine Reportage über einen syrischen Flüchtlingsjungen hatte Relotius vor wenigen Tagen noch den Deutschen Reporterpreis 2018 erhalten. "Vieles darin ist wohl erdacht, erfunden, gelogen", heißt es jetzt auf Spiegel Online über den Artikel.

"Zitate, Orte, Szenen, vermeintliche Menschen aus Fleisch und Blut. Fake." Relotius flog den Angaben zufolge nach einem Bericht über eine amerikanische Bürgerwehr auf, die entlang der Grenze zu Mexiko Streife läuft ("Titel: "Jaegers Grenze„). Eine Aktivistin, die für diese Gruppe die Pressearbeit macht, fragte per E-Mail an, wie Relotius einen Artikel über ihre Organisation verfassen könne, ohne für ein Interview vorbeizukommen. Der Spiegel kündigte an, Arbeitsabläufe, Dokumentationspflichten und organisatorische Rahmenbedingungen im Haus zu überprüfen, um "die Verlässlichkeit von Recherche und Verifikation zu erneuern" und das Vertrauen in die Arbeit der Redaktion wiederherzustellen.

Das ist quasi der GAU für die deutsche Qualitätspresse #Relotius pic.twitter.com/41BqZlFjoj — Philipp Hummel (@p_humm) 19. Dezember 2018

Eine unabhängige Kommission aus drei erfahren internen und externen Personen solle allen Hinweisen auf Manipulation nachgehen. Sie werde Prozesse und Routinen prüfen und Vorschläge zur Verbesserung erarbeiten. Der Kommission sollen den Angaben zufolge der ehemalige stellvertretende Chefredakteur des Spiegels, Clemens Hoeges, und der langjährige Ressortleiter und Autor Stefan Weigel angehören. Mit einer dritten, externen Person sei man derzeit im Gespräch.

epd