Bei den hohen Temperaturen nicht nur ein sehenswertes Ereignis, sondern auch eine willkommene Abkühlung: Beim Mittenwalder Dirndlflugtag sind am Samstag 38 Teilnehmer in den Lautersee gesprungen – unter dem Beifall zahlreicher Zuschauer am Ufer. Auf dem Arm ihrer Mutter wagte die jüngste Teilnehmerin im Alter von zwei Jahren den Sprung.

Wenn jeder in Regenbogenfarben gehüllt ist, dann kann das eigentlich nur eines bedeuten: Der Christopher Street Day wird gefeiert. Am Samstag feierten tausende Menschen in Berlin den Tag, in dem die Gleichberechtigung aller im Fokus steht.