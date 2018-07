Starke Beats: Bayern-Star Alaba steigt ins Rap-Geschäft ein

NÜRNBERG - Deutscher Meister, Pokalsieger, Champions-League-Sieger - sportlich hat David Alaba mit dem FC Bayern München bereits alles erreicht - und das mit gerade einmal 26 Jahren. Jetzt hat der Österreicher ein neues Gebiet betreten. Mit "Sag mein Namen" hat der Fußballer nun seine erste Musiksingle vorgestellt.

Auf dem Platz einer der besten Linksverteidiger der Welt: David Alaba. Foto: dpa



Fußballer und Rap - dieser "Zweikampf" hat sich in den letzten Jahren bereits mehrmals bewährt. Unter anderem unterschrieb Alabas Bayern-Kollege Jerome Boateng einen Kooperationsvertrag mit keinem geringeren als Superstar Jay-Z. Nun ist Alaba diesem Beispiel gefolgt. "Sag mein Namen" ist das erste Werk, das der Verteidiger zusammen mit dem befreundeten Musiker Orry Jackson geschrieben hat.

Musik steht im Vordergrund

Was auffällt: Während Kollegen immer wieder den Fußball auch in den Songs mit einfließen lassen, verzichtet der Bayern-Star in dem Track auf seinen beruflichen Bezug - die Musik soll augenscheinlich im Vordergrund stehen.

In der Familien-DNA verankert

Völlig verwundert darüber, dass der Fußballer nun mit diesen Tönen den Schritt an die Öffentlichkeit wagt, muss man aber nicht sein, wenn man sich Familie Alaba genauer ansieht: Musik liegt hier buchstäblich im Blut. Schwester Rose May geht schon länger beruflich den Weg als Musikerin und erreichte in Österreich bereits den ein oder anderen Hit. Ob Bruder David sich mit seinem Werk auch musikalisch an die absolute Weltspitze dribbelt, bleibt abzuwarten.

