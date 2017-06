Stephen King: Donald Trump blockiert mich auf Twitter

Geburtsdatum: 14. Juni 1946

Beruf, Funktion: US-Präsident

Kurzbeschreibung: Donald John Trump ist amerikanischer Unternehmer und Politiker. Er ist der 45. Präsident der Vereinigten Staaten.

Von 1971 bis 2017 war Trump CEO des Mischkonzerns Trump Organization. Er baute in der Immobilien- und Unterhaltungsbranche ein Vermögen in Milliardenhöhe auf und machte seinen Namen zur Marke.



Als Kandidat der Republikanischen Partei gewann er die Präsidentschaftswahl am 8. November 2016 gegen die Demokratin Hillary Clinton. Seine Einführung in das Präsidentenamt erfolgte am 20. Januar 2017. (Quelle: Wikipedia)

Internet: https://www.whitehouse.gov/

