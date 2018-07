Das "Sanfermines"-Fest geht am Samstag zu Ende. Jedes Jahr werden acht Tage lang am frühen Vormittag jeweils sechs zum Teil über 600 Kilogramm schwere Kampfbullen und auch mehrere Leitochsen von Hunderten Männern und auch von einigen Frauen für die Stierkämpfe am Abend durch engen Gassen in die Arena gejagt. Tierschützer kritisieren das zweifelhafte Spektakel seit Jahren, doch die Verantwortlichen halten weiter an der Tradition fest. © JOSE JORDAN/dpa/afp