Straßburg: Angreifer soll "Allahu Akbar" gerufen haben

Schüsse auf Weihnachtsmarkt - Polizei bestätigt drei Tote - vor 10 Minuten

STRASSBURG - Frankreich ist erneut von einem schweren

Terroranschlag erschüttert worden. Bei dem Angriff mitten in der

Weihnachtssaison wurden am Dienstagabend drei Menschen in Straßburg

getötet, der Täter ist weiter flüchtig. Alle Entwicklungen im Live-Ticker!

Live-Ticker: dpa