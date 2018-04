Stromausfälle legten Internet auch in Franken lahm

FRANKFURT/MAIN - Mehrere Stromausfälle in einem Frankfurter Rechenzentrum haben in der Nacht zum Dienstag einen wichtigen Netzknoten lahmgelegt und damit das Internet in Deutschland spürbar gedrosselt.

Hier war Geduld gefragt: Mehrere Stromausfälle legten in der Nacht von Montag auf Dienstag das Internet lahm. © Sebastian Gollnow/dpa



Gegen 21 Uhr am Montagabend kam es zu einem ersten etwa zweistündigen Ausfall im Rechenzentrum des Dienstleisters Interxion, teilte das Unternehmen Deutsche Commercial Internet Exchange (DE-CIX) mit.

Am Dienstagmorgen gegen 5 Uhr habe es weitere Ausfälle gegeben. Mittlerweile wurden laut dem Unternehmen alle Störungen behoben. Auch in Franken hatten Betroffene über den Internet-Ausfall berichtet.

Die Ursache werde derzeit noch mit dem Betreiber des Rechenzentrums Interxion ermittelt. Frankfurt gilt als wichtiger Knotenpunkt für Internetverbindungen weltweit.

