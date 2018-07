Studie beweist: Hausputz ist für Männer gefährlich

Weil sie Putzmittel falsch verwenden ist das Gesundheitsrisiko höher - vor 4 Minuten

NÜRNBERG - Wenn die Männer sich zukünftig vor dem Haushalt drücken wollen, dann könnte das einen triftigen Grund haben: Einer Studie zufolge erhöht das Putzen nämlich das Sterberisiko des "starken Geschlechts".

Männer benutzen im Schnitt das Putzmittel öfter falsch als Frauen. Dabei schätzen sie das Zusammenwirken verschiedener in Putzmitteln enthaltener Chemikalien falsch ein und erkennen so potentielle gesundheitsgefährdende Mischungen und Dämpfe nicht. © Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa



Vorsicht, Männer: Der Griff zum Wischmob könnte euch ernsthaft in Gefahr bringen. Eine wissenschaftliche Studie der Universität Brüssel hat nämlich nachgewiesen, dass das Sterberisiko bei männlichen Putzkräften höher ist als bei Frauen – und zwar um ganze 29 Prozent.

Laura van den Borre hat in ihrer Doktorarbeit untersucht, inwieweit sich das Sterberisiko von Reinigungskräften von dem der Büroangestellten abweicht, berichtete die Bild. Dabei kam sie zu einem deutlichen Ergebnis: Bei männlichen Reinigungskräften ist das Sterberisiko um 45 Prozent höher als bei ihren Geschlechtsgenossen, die im Büro arbeiten. Das der putzenden Frauen ist hingegen "nur" um 16 Prozent höher.

Männer benutzen Putzmittel falsch

Warum aber sind die Männer beim Reinemachen gefährdeter als Frauen? Auch darauf hat van den Borre eine Antwort: Männer benutzen im Schnitt das Putzmittel öfter falsch als Frauen. Dabei schätzen sie das Zusammenwirken verschiedener in Putzmitteln enthaltener Chemikalien falsch ein und erkennen so potentielle gesundheitsgefährdende Mischungen und Dämpfe nicht. Außerdem ergreifen sie weniger Vorsichtsmaßnahmen, so wie das Tragen von Handschuhen oder einem Atemschutz.

Die häufigsten bei Reinigungskräften auftretenden Krankheiten sind laut der Doktorarbeit Lungenkrebs, Lungenembolien und Herz- und Gefäßkrankheiten. Besonders aufpassen müssen die Männer übrigens beim Putzen der eigenen vier Wände: Van den Borre hat festgestellt, dass die Reinigungs-Risiken in Privathaushalten durch Privatpersonen noch größer sind als bei professionellen Reinigungskräften. Zuhause werden Reinigungsmittel nämlich oft bedenkenlos eingesetzt. Sollten Männer also in Zukunft versuchen, sich vor dem Hausputz zu drücken, hätten sie sogar eine wissenschaftlich belegte Ausrede.