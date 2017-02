Suchaktion mit Happy End: Pfau ist wieder Zuhause

Aus Angst vor der Vogelgrippe wollte niemand das Tier aufnehmen - vor 2 Stunden

FELLBACH - Die Suchaktion nach dem Besitzer eines entlaufenden Pfaus hat ein Happy End gefunden: Durch mehrere Hinweise auf Facebook hat die Aalener Polizei den Besitzer des Tieres gefunden.

Es war eine traurige Geschichte, die auf den sozialen Netzwerken ihre Kreise zog: Eine Frau aus Fellbach bei Stuttgart hatte am Dienstag in ihrem Garten einen Pfau entdeckt. Sie wurde ihn aber zunächst nicht wieder los, da selbst Vogelkundler das Tier aus Angst vor der Vogelgrippe nicht haben wollten. Die Ermittler suchten via Facebook nach dem Besitzer und stellten auch ein Foto ins Netz.

Wie die Polizei in Aalen am Donnerstag mitteilte, hat sie den Eigentümer nun durch mehrere Hinweise über Facebook ausfindig gemacht.

Der Pfau entwischte von einem nahegelegenen Geflügelhof. Sein Eigentümer hatte ihn vom Stall in den zugehörigen Streichelzoo gelassen – dort war er davon geflogen. Wie die Polizei in Aalen via Facebook mitteilte ist der bunte Vogel jetzt endlich wieder Zuhause.

dpa