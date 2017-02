Super Bowl, super Show: Das waren die Halbzeit-Highlights

Denkwürdige Auftritte aus der langen Geschichte des Football-Finals - vor 6 Stunden

NÜRNBERG - Glitzer: Bunte Bühnenbilder und die größten Stars des Musikbusiness! Die Super-Bowl-Halbzeitshow hat es traditionell in sich, auch diesen Sonntag, wenn Lady Gaga die Bühne betritt. Aber wie entstand die Halbzeit-Show und wem wurde diese Ehre bereits zuteil? Wir haben ein paar Highlights gesammelt.

Gaga? Gschmarri, nein - jetzt gibt's den Super Bowl. Foto: dpa



In den ersten Jahren war es nicht üblich, Pop-Stars zur Halbzeitshow einzuladen. Bis dahin übernahmen Marching Bands von amerikanischen Universitäten die musikalische Untermalung in den Halbzeiten. Für Super Bowl XXVII am 31. Januar 1993 hat sich die NFL dann aber richtig etwas einfallen lassen: Mit Michael Jackson traf einer der größten Künstler der Welt auf - und legte damit den Grundstein für viele andere Musiker.

Die NFL gab sich im Laufe der Jahre immer mehr Mühe, ein stimmiges Gesamtpaket für die Halbzeit-Show zu arrangieren. Beim Super Bowl XXXV am 28. Januar 2001 buchte die Liga mit Aerosmith eine Band, die bereits 30 Jahre erfolgreich war - und ließ sie gemeinsam mit den aktuellen Pop-Stars 'N Sync, Britney Spears, Mary J. Blige und Nelly. Ein Konzept, auf welches die NFL auch später noch gerne zürckgreift...

Doch manche Künstler sind so groß, dass sie gar keine Sidekicks brauchen. So wurde Super Bowl XXXVI am 3. Februar 2002 zur großen Show für die irische Band U2 und ihren Frontmann Bono. Etwas mehr als vier Monate nach dem Terroranschlag vom 11. September zollten die Rocker den Opfern Tribut. Für viele Fans gilt diese Show noch immer als eine der besten, wenn nicht sogar die beste Halbzeit-Unterhaltung in der Geschichte des Super Bowl.

Für den Super Bowl XXXVII am 26. Januar 2003 griff die NFL wieder auf das altbekannte Rezept zurück: Man nehme einen Country-Star auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, eine etablierte und weltbekannte Rock-Band sowie einen Künster, der in den achtziger Jahren ein Weltstar war. Fertig war die ungewöhnliche Kombination aus Shania Twain, No Doubt und Sting - hier war immerhin für jeden etwas dabei...

Sie ist die vielleicht bekannteste Halbzeit-Show aller Zeiten, aber nicht wegen der musikalischen Extraklasse: Super Bowl XXXVIII am 1. Februar 2004 löste in den USA einen großen Skandal aus. Janet Jackson trat zusammen mit P. Diddy, Nelly, Kid Rock und Justin Timberlake auf - letzterer entblößte die Brust der Sängerin und sorgte für Diskussionen in den prüden Staaten.

Es war einer seiner letzten ganz großen Auftritte: Zur Halbzeit von Super Bowl XLI am 4. Februar 2007 lud die NFL Prince ein. Der Auftritt des Sängers aus Minnesota sollte für die nächsten Jahre richtungsweisend sein, nach seinem Tod im April 2016 erinnerten sich Menschen weltweit an diese Performance und teilten sie in sozialen Netzwerken.

Wieder etwas weg von den ehemaligen Stars bewegte sich die Liga für Super Bowl XLV am 6. Februar 2011. Mit den Black Eyed Peas, Usher und Slash sollte wieder ein breiteres Publikum angesprochen werden. Die Show bewegte sich weg von der Bühne, auf das gesamte Spielfeld.

Immer weiter mit den Weltstars dachte sich die NFL auch bei Super Bowl XLVII am 3. Februar 2013. Mit der RnB-Queen Beyonce holte sich die Liga ein Highlight aus den aktuellen Charts. Die Sängerin sorgte mit einem Revival ihrer Band Destiny's Child auch noch für die nötige Portion Nostalgie.

Von vielen im Vorfeld kritisch beäugt überzeugte er mit seiner Show: Bruno Mars brachte das Publikum im Stile eines Entertainers bei Super Bowl XLVIII am 2. Februar 2014 zum Tanzen - mit der Hilfe eines Gastauftritts der Red Hot Chili Peppers.

Für das Jubiläum am 7. Februar 2016 ließ sich die NFL wieder richtig etwas einfallen. In der Halbzeit von Super Bowl 50 spielten Coldplay, Beyonce und Bruno Mars für die Fans und lieferten wieder eine große Show ab, mitsamt Dance-off und einer Erinnerung an die großen Halbzeit-Shows.

