Süße Sensation: Kinder-Schokolade gibt es bald als Eis

Kommenden Montag öffnen sich die ersten Kühltruhen in der Republik - vor 3 Stunden

NÜRNBERG - Große Aufregung um einen kleinen Happen Milch und Schokolade: Den Kult-Riegel "Kinder-Schokolade" soll es ab 5. Februar auch als Eis geben. In drei verschiedenen Varianten kommt die neue Süßigkeiten-Sensation heraus. Einen kleinen Haken gibt es jedoch.

Die beliebte Kinder-Schokolade gibt es ab 5. Februar als Eiscreme. © Unilever



Der Hype in den sozialen Netzwerken ist groß. Am 5. Februar läuft der Verkauf des Kinderschokoladen-Eises von Ferrero in Deutschland an. Für den Start hat sich der Hersteller etwas ganz besonderes einfallen lassen: Nur an ausgewählten Orten wurden Kühltruhen mit der Neuheit aufgestellt. Dort, wo es am kältesten ist, wird die Truhe zuerst geöffnet. Die anderen Orte folgen je nach Wetterlage etwas später.

Die Eistruhen finden Sie im:

- Langnese Café, Hamburg

- Allwetterzoo, Münster

- Westfalenpark, Dortmund

- UCI Dresden

- EM Filmtheater, Stuttgart

- Schloss Neuschwanstein, Füssen

- Olympiapark, München

- Friedrichstraße, Berlin

In Nürnberg gibt es leider keine Truhe. Die Franken müssen ein kleines bisschen länger warten, denn das Eis soll laut Firmensprecherin Mara Hellmann erst Mitte Februar in ganz Deutschland verfügbar sein. Dies berichtet die Welt. Auch in Österreich und der Schweiz wird das Produkt in der kommenden Woche an den Start gehen.

Fans der Ferrero-Süßigkeiten dürfen sich besonders freuen, denn das Eis soll als Kinder Bueno, Kinder Ice Cream Stick und Kinder Ice Cream Sandwich an den Start gehen.

evo