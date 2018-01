Tag 10 im Dschungel: Keine Sterne, dafür Kippen

Bachelorette-Gewinner David Friedrich versagt bei der Dschungelprüfung - vor 1 Stunde

KÖLN/NÜRNBERG - Nach geraumer Zeit im Busch wird es an Tag 10 emotional. Nachdem David Friedrich alle Sterne bei der Dschungelprüfung versemmelt, folgt ein kurzer Lichtblick: Es gibt endlich wieder Zigaretten im Camp. Grund genug für Daniele, sich seine Klobrille um den Hals zu hängen. Der Dschungel-Wahnsinn in Bildern!

