Mondfinsternis, Supermond, Blue Moon: Zum Abschluss des Januars fallen gleich drei besondere Mond-Phänomene in einer Nacht zusammen. Hierzulande war das Gestirn wegen dichter Wolken nicht überall in seiner vollen Pracht zu sehen - wir haben trotzdem die schönsten Bilder aus Deutschland und der Welt gesammelt.

Daniele und Matthias müssen zusammen zur Dschungelprüfung antreten. Dabei begegnen ihnen in zwei engen Tunneln allerlei unangenehme Begleiter. Am Ende eskaliert die Situation zwischen den beiden Kandidaten.

Über die Ankunft der nachgerückten neuen Kandidatin Samira ist wohl kaum eine in der Villa erfreut - noch eine Konkurrentin mehr. Was sonst noch passierte: eine Katamaran-Fahrt und ein ungewöhnlicher Besuch im Supermarkt.

Ausgerechnet am Tag seines freiwilligen Auszuges müssen Kattia und Daniele in die Ansgar-Brinkmann-Gedächtnis-Prüfung "Wenn ich Du wäre, wäre ich lieber ich". Doch siehe da: Am Ende werden es immerhin drei Sternchen. Jenny kämpft unterdessen mit den Tränen und Matthias erwartet ein ganz besonderer Brief.