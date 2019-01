Es wird schleimig, krabbelig und richtig eklig: "Kriech der Sterne", heißt die Prüfung, der sich Evelyn Burdecki und "Miracle-Morning"-Yotta am 13. Tag im Dschungel stellen müssen. Es geht durch Aal-Becken, Spinnennetze und lauernde Krokodile. Doch Erfolg sieht anders aus - ohne Sterne müssen die beiden zurück ins Camp. Und dann passiert, Evelyn auch noch ein fataler Fehler. So stellen sich die Promis an Tag 13 in Australien.