Tag drei im Dschungel: "Klinik unter Palmen" und Yotta-Seelenstriptease

Was zunächst verlockend klingt, entpuppt sich einmal mehr als Albtraum - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die bekannteste Camper-WG der Welt hat endlich wieder die Zelte aufgestellt. Das Dschungelcamp ist zurück und damit wieder jede Menge Tränen, emotionale Worte und... Ekel-Alarm! Ein Duo wird in die "Klinik unter Palmen" geschickt - sie hätten mal lieber das Kleingedruckte lesen sollen! Richtig emotional wird es dann am Lagerfeuer. Was los war an Tag drei in der Bananenrepublik? Wir verraten es Ihnen!

Bilderstrecke zum Thema Tag drei im Dschungel: "Klinik unter Palmen" und Yotta-Seelenstriptease Während es in Deutschland aktuell nasskalt ist, gönnen sich die Camper im Dschungel 2019 eine ordentliche Ladung Vitamin D. Da die Damen und Herren aber leider nicht fürs Sonnen bezahlt werden, gab es einmal mehr eine Dschungelprüfung, die es in sich hatte. Emotional wurde es dann so richtig am Lagerfeuer bei der Nachtwache. Es wurde gestrippt - Kleider flogen da aber nicht. Der Reihe nach: Hier kommt der Tag in der Übersicht:



sz