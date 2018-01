Tag elf im Dschungel: Tatjanas Auszug und ein Heiratsantrag

KÖLN/NÜRNBERG - Jede Menge Regen und die volle Klaviatur an Emotionen: Das Dschungelcamp lässt auch an Tag elf nichts aus. Wie immer mit einer schwierigen Prüfung, Zoff unter den Campern und sogar einem Heiratsantrag. Am Ende muss allerdings Tatjana Gsell die Koffer packen.

Die Zuschauer haben entschieden: Tatjana Gsell muss das Dschungelcamp verlassen. Schon seit Tagen bat die Society-Lady die Zuschauer darum, nicht mehr für sie anzurufen und war (womöglich nicht nur deswegen) auch unter den Campern mit den wenigsten Anrufen. Am Tag vor ihrem Auszug erhielt Gsell noch einen netten Brief von ihren Chihuahuas - hätte sich aber auch gerne ein paar Zeilen von ihrer Mutter gewünscht.

So lief der elfte Tag im Dschungelcamp:

