Nach der Pleite in der Dschungelprüfung am Tag zuvor haben Gisele und Bastian tatsächlich noch eine zweite Chance bekommen. Ob sie sich diesmal beweisen können?

Tag fünf im Dschungelcamp 2019 und der hatte es - Sie ahnen es schon - mal wieder so richtig in sich. Es wurde geflucht, gestritten und eine ehemalige Liebesgeschichte unter zwei aktuellen Campern aufgearbeitet. Eine Prüfung gab es natürlich auch noch. Hier kommt der Tag der berühmtesten Camper-WG der Welt kompakt zusammengefasst:

Während es in Deutschland aktuell nasskalt ist, gönnen sich die Camper im Dschungel 2019 eine ordentliche Ladung Vitamin D. Da die Damen und Herren aber leider nicht fürs Sonnen bezahlt werden, gab es einmal mehr eine Dschungelprüfung, die es in sich hatte. Emotional wurde es dann so richtig am Lagerfeuer bei der Nachtwache. Es wurde gestrippt - Kleider flogen da aber nicht. Der Reihe nach: Hier kommt der Tag in der Übersicht: