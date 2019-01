Tag zwölf im Dschungel: Blutige Hände und bittere Strafen

Schlager-Star Peter Orloff muss ran, doch die Zeit macht ihm zu schaffen - vor 56 Minuten

NÜRNBERG - Am zwölften Tag im Dschungelcamp geht es für Schlager-Star Peter Orloff zur Sache: Mit blutigen Händen kämpft er mit dem "Graus am See". Wie viele Sterne er dabei wohl ergattert? Außerdem: Das Team hat die Regeln gebrochen - die Strafen folgen prompt.

ankl