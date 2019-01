Taucher stoßen vor Hawaii auf riesigen Weißen Hai

HONULULU - "Ein großer, schöner, sanfter Riese": Ein Taucherteam ist vor der Küste Hawaiis auf einen rund sechs Meter großen Weißen Hai gestoßen - und machte faszinierende Fotos von der Begegnung.

Es sind spektakuläre Bilder: Taucherin Ocean Ramsey schwimmt mit dem rund sechs Meter großen Hai-Weibchen. Foto: AFP



Vor der Küste Hawaiis sind Taucher auf einen riesigen Weißen Hai gestoßen - und haben faszinierende Filmaufnahmen von der Begegnung gemacht. Das rund sechs Meter große Hai-Weibchen war plötzlich aufgetaucht, als andere Haie vor der Insel Oahu den Kadaver eines Pottwals verspeisten, wie Taucherin Ocean Ramsey der Zeitung "Honolulu Star Adviser" berichtete. Zwei Delfine seien stets um den Riesen herumgeschwommen, als würden sie ihn beschützen wollen. "Sie haben sie nicht alleine gelassen, alle hatten viel Spaß zusammen", erzählt die Taucherin weiter. Die anderen Haie hätten ziemlich schnell das Weite gesucht, der Weiße Hai habe sich dann aber am Boot der Taucher gerieben. "Sie war einfach ein großer, schöner, sanfter Riese, der unser Boot als Kratzbaum benutzen wollte", erzählt Ramsey.

Sie und ihr Team schwammen dann den Tag über mit dem Weißen Hai und machten unglaubliche Aufnahmen vom dem Tier. Die gebürtige Hawaiianerin ist Biologin und Haiforscherin und bereits bekannt dafür, ohne Schutz mit Haien zu Tauchen. Außerdem führt das ehemalige Model eine eigene Tauch-Agentur.

Hai war vermutlich schwanger

Auf ihrer Instagram-Seite veröffentlicht Ramsey Fotos mit einer Warnung, in der sie dringend davon abrät, mit Haien - vor allem Weißen oder Tigerhaien - zu schwimmen. "Ich arbeite täglich im Wasser mit Haien und kann sie einschätzen", sagt die Biologin. Das Alter dieses Prachtexemplars schätzt sie auf mindestens 50 Jahre und das Gewicht auf zweieinhalb Tonnen. Der Hai sei "erschreckend breit" und vermutlich trächtig gewesen, sagte sie.

Da der Weiße Hai mit hoher Wahrscheinlichkeit trächtig war, sahen die Taucher keine Gefahr. Foto: AFP



"Große, schwangere Weibchen sind tatsächlich die sichersten, neben denen man sich aufhalten kann. Sie haben schon alles in ihrem Leben gesehen – inklusive uns." Haie würden nur in jungen und unerfahrenden Lebensjahren Menschen attackieren, betont sie. Das Weibchen soll Ähnlichkeiten mit "Deep Blue" gehabt haben, der als bislang größtergesehener Weißer Hai gilt. Er wurde vor der Insel Guadalupe vor der Westküste Mexikos gefilmt. In den Gewässern Hawaiis werden Weiße Haie aufgrund der hohen Wassertemperatur eher selten gesichtet.

