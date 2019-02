Im neuen TV-Experiment von RTL wird die Liebe auf eine harte Probe gestellt. Vier vergebenen Männer treffen in "Temptation Island", der Insel der Versuchung, auf elf Single-Frauen. Diese wollen die Männer kennen- und vielleicht auch lieben lernen. Kandidatin Patrizia kommt aus Nürnberg.

Wussten Sie, dass Sie in Notfällen in ganz Europa kostenlos die 112 anrufen können? Viele Menschen wissen das nicht. Um die Notrufnummer bekannter zu machen, wurde der 11. Februar zum "Internationalen Tag des Notrufs" erklärt. Was im Fall der Fälle zu tun ist, zeigt unsere Bildergalerie.