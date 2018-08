Terminal im Frankfurter Flughafen wurde geräumt

FRANKFURT - Und wieder wurde die Sicherheitskontrolle missachtet: Eine Person drang am Frankfurter Flughafen unberechtigt in den Sicherheitsbereich ein. Ein Teil des Terminal 1 musste geräumt werden. Die Polizei gab nun bekannt, dass alle Bereiche wieder frei sind.

Passagiere warten an der Sicherheitskontrolle des Frankfurter Flughafens. Foto: dpa



Am Frankfurter Flughafen läuft ein Teilräumung in einem der Abfertigungsgebäude. "Im Bereich A des Terminal 1 am Flughafen Frankfurt kommt es zu polizeilichen Einsatzmaßnahmen", teilte die Bundespolizei am Dienstag per Twitter mit. Dazu gehörte ein sofortiger Boardingstopp. Geräumt wurden die Sicherheitsbereiche in den Ebenen 2 und 3.

Der Grund für die Teilräumung des Frankfurter Flughafens ist laut Bundespolizei ein Vorfall an der Sicherheitskontrolle. "Wir wissen, dass mindestens eine Person unberechtigt in den Sicherheitsbereich gelangt ist", sagte Reza Ahmari, Sprecher der Bundespolizei am Frankfurter Flughafen, der Deutschen Presse-Agentur. Deshalb hatte die Einsatzführung entschieden, das Boarding zu stoppen und den Sicherheitsbereich zu räumen, sagte Ahmari am Dienstag. Die Polizei gab über Twitter bekannt, dass die Teilräumung abgeschlossen und alle Bereiche wieder frei sind.

Missachtung der Sicherheitskontrolle kein Einzelfall

Am Münchner Flughafen war im Juli ein Terminal geräumt worden, weil eine Frau ohne Kontrolle in den Sicherheitsbereich gelangt war. Mindestens 200 Flüge fielen aus, bei rund 60 Flügen kam es zu Verspätungen. Erst rund zwei Stunden nach dem Vorfall wurde der Sicherheitsbereich wieder freigegeben.

Vor fast genau zwei Jahren kam es am Terminal 1 des Frankfurter Flughafens zu einer ähnlichen Situation. Damals war eine Frau nach der Kontrolle ihres Handgepäcks in den Sicherheitsbereich weitergegangen, obwohl ihre Kontrolle nicht abgeschlossen war. Von der Evakuierung des Terminals waren damals rund 5000 Passagiere betroffen. Sämtliche Passagiere der Flugsteige 1 und 1A mussten sich daraufhin einer weiteren Sicherheitskontrolle unterziehen. Rund 100 Flüge fielen aus, auch nach der Wiederaufnahme des Terminalbetriebs kam es noch stundenlang zu Verzögerungen.

