Terrorgefahr in Manchester: Großeinsatz bei College

Polizei fordert Anwohner auf, umgehend die Gegend zu verlassen - vor 41 Minuten

MANCHESTER - Drei Tage nach dem Terroranschlag von Manchester ist die britische Armee zu einem Einsatz zu einem College in der nordenglischen Stadt beordert worden. Anwohner sollten umgehend die Gegend verlassen, teilte die Polizei mit.

Großeinsatz in Manchester: Die britische Armee und die Polizei sind am Donnerstag im Südwesten der englischen Stadt angerückt. Anwohner sollten umgehend die Gegend verlassen. Mehrere Straßen wurden gesperrt. Auch Spezialisten zur Bombenentschärfung seien vor Ort, twitterte die Polizei. Weitere Details waren noch nicht bekannt.

Police are responding to a call at a college in Trafford. pic.twitter.com/ih4PZiu37w