"Terroristische Gefährdungslage": Rock am Ring unterbrochen

Schwesterfestival Rock im Park in Nürnberg läuft vorerst weiter - vor 1 Stunde

NÜRBURG - Terrorwarnung bei Rock am Ring: Das Schwesterfestival von Rock im Park ist am Freitagabend auf Anweisung der Polizei bis auf Weiteres unterbrochen worden. Dies teilten die Veranstalter via Twitter mit. Eine Durchsage informierte auch die Rocker in Nürnberg.

Rock am Ring wurde wegen einer Terrorwarnung am Freitag unterbrochen. © dpa



"Aufgrund einer terroristischen Gefährdungslage hat die Polizei den Veranstalter von Rock am Ring vorsorglich angewiesen, das Festival vorläufig zu unterbrechen, auch, um im Veranstaltungsbereich Ermittlungen zu ermöglichen", teilten die Veranstalter auf ihrer Homepage mit.

Die Besucher seien gebeten worden, das Festivalgelände "kontrolliert und ruhig" in Richtung Ausgänge und Campingplätze zu verlassen. Der Veranstalter will über die weiteren Entwicklungen über Social Media, die Medien und das Radio laufend informieren. "Die Veranstalter hoffen, Rock am Ring morgen fortsetzen zu können", heißt es in der Mitteilung.

Auch die Besucher beim Schwesterfestival Rock im Park in Nürnberg wurden über Lautsprecherdurchsagen über die Situation informiert. Hier läuft der Betrieb jedoch zunächst ohne Einschränkungen ganz normal weiter. Laut Polizei gibt es bei der Bedrohungslage zwischen den beiden Festivals keinerlei Zusammenhang .

