Testflug: Airbus fliegt Weihnachtsbaum über Deutschland

GPS-Daten des A380-Testflugs ergeben ein bekanntes Muster - vor 36 Minuten

NÜRNBERG - Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum! Der Flugzeughersteller Airbus hat am gestrigen Mittwoch einen speziellen Testflug unternommen. Die Route des Fliegers erinnert von oben aus gesehen stark an einen Weihnachtsbaum.

Laut der Flugverfolgungsseite Flightradar24.com, auf der sich sämtliche Flüge live mitverfolgen lassen können, startete die Maschine mit der Flugnummer AIB232E um 12.47 Uhr vom Flughafen Hamburg-Finkenwerder. Von dort aus steuerte sie Münster an, flog dann eine erste Kurve über Bielefeld und markierte dann auf Höhe von Paderborn einen weiteren Kreis. Schaut man sich diese GPS-Daten dieses Flugmanövers an, erkennt man ganz klar eine Christbaumkugel.

Some early “Season’s Greetings” from one of Flight Test Teams in Hamburg 🎄✈️ https://t.co/k71QhMrgmF @flightradar24 pic.twitter.com/FURAnB3qp3 — Airbus (@Airbus) 13. Dezember 2017

Ähnlich ging es weiter über Köln, Koblenz und dann südlich in Richtung Mannheim, um den imaginären Tannenbaum mit weiteren Kugeln zu schmücken. Bei Frankfurt vollzog die Maschine dann einen scharfen Schnitt nach Süden in Richtung Karlsruhe, bog dann wiederum östlich ab und flog über Stuttgart wieder nach Norden - fertig war der Stamm des Christbaums.

Über den Osten Deutschlands, vorbei an Würzburg, Jena, Wolfsburg und schlussendlich wieder Hamburg formte der Testflug die rechte Tannenhälfte des Weihnachtsbaumes, an dem gegen Ende zehn Christbaumkugeln hingen. Von Hamburg aus ging es für die A380 weiter Richtung Dänemark, bevor sie um kurz vor 17 Uhr wieder nach Süden abdrehte.

"Es handelt sich um einen Airbus-internen Standardflug vor der Auslieferung eines neuen Flugzeuges", so Heiko Stolzke vom Unternehmen Airbus. Eine solch außergewöhnliche Flugroute sei nur in Kooperation mit der Deutschen Flugsicherung möglich. Insgesamt dauerte der weihnachtlich angehauchte Flug des A380 knapp fünf Stunden.