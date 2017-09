Testphase: Bei Rewe kann man mit Tupperdose einkaufen

Supermarktkette experimentiert mit Konzepten, um Müll zu vermeiden

DUISBURG - Der Verpackungswahnsinn wartet in deutschen Supermärkten. Die Kette Rewe experimentiert nun mit einer Idee, die den Plastikmüll deutlich reduzieren könnte. Der Weg zur deutschlandweiten Einführung aber ist noch weit.

Die Plastiktüte gibt es bei Rewe schon seit Monaten nicht mehr, Papier first. Foto: Ralf Rödel



Die Plastiktüte ist, das ist eine gute Nachricht, in den meisten Supermärkten Deutschlands Geschichte. Doch noch immer wird in Deutschlands Discountern tagtäglich tonnenweise Müll produziert. Zu viel, sagen Experten - auch deshalb sind alternative Konzepte wie der "Zero Hero" auf dem Vormarsch. In dem Unverpackt-Laden, der Ende September in Nürnberg eröffnet, können Kunden komplett plastikfrei einkaufen. Sie müssen dazu nur eigene Gefäße für ihre Waren mitbringen - Schüsseln etwa, Flaschen oder Tupperdosen.

Ein Konzept, mit dem nun auch der Lebensmittelgigant Rewe experimentiert. In zwei Läden Nordrhein-Westfalens experimentiert die Supermarktkette mit Tupperdosen. Kunden können sich in Dinslaken und Duisburg an den Frischetheken Wurst, Fleisch und Käse abfüllen lassen. Eine denkbar einfache Idee.

Hygienevorschriften fordern einen Trick

"Initiatoren der Aktion sind drei selbstständige Kaufleute in Dortmund, die auf Kundenwunsch und in Eigeninitiative sowie in enger Absprache mit den jeweils zuständigen Ordnungs- bzw. Veterinärämtern nun testweise an der Servicetheke Kundenbehältnisse annehmen", erklärt ein Rewe-Pressesprecher der Bild. Das Experiment könnte durchaus zum Vorbild für weitere Filialen in Deutschland taugen.

Was einfach und unkompliziert klingt, stellt die Supermärkte aber vor Probleme. Besonders wegen der strengen Hygienevorschriften in Deutschland müssen die Discounter tricksen. Die Tupperdosen der Kunden nämlich dürfen eigentlich nicht hinter die Glasscheibe der Frischetheke gelangen. Deshalb müssen Fachkräfte den jeweiligen Behälter auf ein Tablett legen, wiegen und befüllen - so kommt der Mitarbeiter gar nicht erst Kontakt mit einer möglicherweise verunreigten Schale.

