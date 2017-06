Texas: Kinder sterben nach Stunden in überhitztem Auto

Laut Medienberichten wollte 19-jährige Mutter feiern gehen - vor 1 Stunde

KERR COUNTY - Im US-Bundesstaat Texas starben am Freitag zwei Mädchen, nachdem sie wohl 15 Stunden in einem überhitzten Auto eingesperrt waren. Mittlerweile wurde die Mutter (19) verhaftet. Sie soll die Kinder dort zurückgelassen haben, während sie feiern ging.

Selbst der erfahrene Sheriff von Kerr County ist geschockt: Wie der amerikanische TV-Sender ABC News berichtet, wurde eine Mutter (19) verhaftet, nachdem sie ihre Kinder über 15 Stunden in einem überhitzten Auto eingepfercht haben soll.

Zuerst behauptete die 19-jährige Mutter, die Kinder hätten an einer Blume gerochen und seien dann kollabiert. Erst nachdem das Kerr County Sheriff's Office die Ermittlungen aufnahm, gestand die Frau, die Kinder absichtlich in dem Wagen eingesperrt zu haben, während sie selbst feiern ging.

Wohl zu spät soll Amanda H. die Kinder nach einem ABC-Bericht ins Peterson Regional Medical Center gebracht haben, wo die beiden Mädchen starben. "Offenbar wollte sie die Kinder nicht direkt ins Krankenhaus bringen, um keinen Ärger zu bekommen", sagte der zuständige Sheriff in einer Erklärung am Freitag. "Das ist der grauenvollste Fall von Kindeswohlgefährung, den ich in meiner 37-jährigen Karriere gesehen habe."

tl