Thailand: Zusammenhalt half Team durch die schwere Zeit

CHIANG RAI - Am Dienstag war es soweit: Nach 19 Nächten des Ausharrens konnten alle Mitglieder der eingeschlossenen Fußballmannschaft aus der Höhle in Thailand befreit werden. Laut den behandelnden Ärzten haben die zwölf Jungen und ihr Trainer die Odyssee relativ gut überstanden.

Die zwölf aus einer Höhle im Norden Thailands geretteten jugendlichen Fußballspieler und ihr Trainer sind nach Aussage ihrer Ärzte physisch und psychisch wohlauf. Amtsarzt Thongchai Lertvilairattanapong hob bei einer Pressekonferenz am Mittwoch im Krankenhaus in Chiang Rai ihren "sehr guten mentalen Zustand" hervor. "Das ist wahrscheinlich deshalb, weil sie die ganze Zeit gemeinsam als ein Team verbrachten, wo einer dem anderen hilft", sagte er.

Höhlentaucher aus Zirndorf half in Thailand

"Alle von ihnen sind bei guter körperlicher Gesundheit, ohne irgendein Fieber oder schwere Infektionen. Nur drei von ihnen haben leichte Lungenentzündungen", sagte Thongchai. Die ganze Gruppe - zwölf Jungen im Alter zwischen 11 und 16 und ihr 25-jähriger Trainer - würden bis zu eine Woche im Krankenhaus bleiben, um ihre weitere Behandlung sicherzustellen.

17 Tage saßen zwölf Jugendlichen und ihr Trainer in einem überfluteten Höhlenkomplex in Thailand fest. Ihre Rettung grenzt an ein Wunder - sie alle schafften es nicht nur, tagelang alleine zu überleben, sondern konnten auch in einer dreitägigen Rettungsmission durch Elite-Taucher befreit werden. Ein Ablauf der Geschehnisse.