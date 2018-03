Thailänder bekommt in Badezimmer unerwarteten Besuch

Ein zwei Meter langer Waran machte es sich auf einer Ablage bequem - vor 31 Minuten

BANGKIK - In seinem Badezimmer hat ein älterer Herr aus Thailand ungewöhnlichen Besuch bekommen: Auf der Toilette seines Eigenheims in einem Vorort von Bangkok entdeckte der 81-jährige Rentner Kimkhun Likitwattanaset einen zwei Meter langen Waran.

Der Mann schloss das Tier geistesgegenwärtig in seinem Badezimmer ein. © Screenshot von http://deeps.tnews.co.th/contents/431060



Der Mann schloss das Tier geistesgegenwärtig in seinem Badezimmer ein. Foto: Screenshot von http://deeps.tnews.co.th/contents/431060



Die riesige Echse machte es sich auf einer Plastikablage bequem, wo der Rentner normalerweise seine Bad-Utensilien lagert, so berichteten thailändische Medien am Donnerstag.

Der Waran richtete in dem Badezimmer größeres Chaos an. Kimkhun nahm die Sache trotzdem einigermaßen gelassen. "Ich habe einfach die Tür zugemacht und ihn eingesperrt", erzählte er. Zuvor hatte er den Waran allerdings noch mit seinem Handy fotografiert. Die Echse wurde dann von den Experten eines Schädlingsbekämpfungsdienstes eingefangen und wieder in der Natur ausgesetzt.

In Bangkok und Umgebung sind Warane keine Seltenheit. Die Echsen sind in Thailands Hauptstadt entlang der vielen Kanäle anzutreffen und spazieren auch durch einen großen Park mitten in der Stadt. Unklar blieb, wie der Waran ins Badezimmer kommen konnte - möglicherweise durch die Kanalisation, vielleicht aber auch einfach durch die Tür.

Hier geht es zu einem TV-Bericht mit Video über den Fang der Echse.

dpa