Theorie sagt voraus: Samstag geht die Welt unter

NÜRNBERG - Wussten Sie schon, dass die Welt untergehen wird? Und zwar schon diesen Samstag? Nein? Dann ist es aber wirklich höchste Zeit, den Apokalypse-Rucksack zu packen und den nächsten Bunker aufzusuchen. Denn eine alte biblische Prophezeiung verkündet Tod und Vernichtung.

Laut der "Revelation 12 Sign"-Theorie steht das Ende der Welt unmittelbar bevor. Nehmen Sie sich also für den Samstag erst mal nichts vor. Foto: -/ESA Science Office/dpa



Verschwörungstheoretiker sind mit Weltuntergangsszenarien ja immer recht schnell bei der Hand. Der Mayakalender, der das Ende der Welt auf den 21. Dezember terminierte, war im Jahr 2012 ja beinahe omnipräsent. Zur Apokalypse kam es damals nicht, aus unerfindlichen Gründen schienen sich die alten Maya mit ihrem Kalender irgendwie verrechnet zu haben. Nun scheint der 23. September der aussichtsreichste Kandidat für das Weltende zu sein.

Die zugrundeliegende Theorie ist als "Revelation 12 Sign" bekannt und bezieht sich auf eine Bibelstelle, nämlich das zwölfte Kapitel der Offenbarung und darin auf die Verse eins und zwei: "Und es erschien ein großes Zeichen im Himmel: ein Weib, mit der Sonne bekleidet, und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone mit zwölf goldenen Sternen. 2 Und sie war schwanger und schrie in Kindesnöten und hatte große Qual zur Geburt." Doch warum soll diese alte Prophezeiung gerade am 23. September 2017 in Erfüllung gehen?

Die Verfechter dieser Theorie beziehen ihre Weltuntergangsthese auf eine bestimmte Sternkonstellation am Himmel, die die Worte aus der Bibel beinahe eins zu eins nachbilden soll. Beteiligt an der Erfüllung der Prophezeiung sind die Sternbilder Jungfrau und Löwe, Sonne, Mond und die Planeten Merkur, Mars, Venus und Jupiter.

Das Sternbild Jungfrau entspräche demnach dem Weib, die zwölf goldenen Sterne würden gebildet aus dem Sternbild Löwe mit seinen neun Sternen und den drei Planeten Merkur, Mars und Venus. Der Mond erscheint unterhalb der Jungfrau, "zu ihren Füßen", während die Sonne die gesamte Konstellation passiert, was der Beschreibung "mit der Sonne bekleidet" entsprechen würde.

Jupiter im Bauch

Interessant wird es dann jedoch beim zweiten Teil der Bibelstelle, der Geburt. Jupiter nämlich hat sich ungefähr ab dem 20. November 2016 in dem Teil des Sternbildes Jungfrau bewegt, den man als den Bauch bezeichnen könnte - 42 Wochen lang, genau dem Zeitraum, den auch ein Baby im Leib der Mutter verbringt. Kann das wirklich Zufall sein?

Mit einiger Wahrscheinlichkeit: ja. Dennoch sind sich die Anhänger dieser Theorie, die in jüngerer Vergangenheit das erste Mal im Jahr 2011 wieder größere Beachtung fand, sicher, dass dieses Datum die Entrückung einläutet, die Wiederkehr des Herrn Jesus Christus und die Auffahrt der gläubigen Christen gen Himmel. Es würde dann eine siebenjährige Phase der Trübsal folgen, in welcher der Antichrist die Erde heimsucht, ehe Christus die Feinde Israels bei Harmagedon bekämpft.

Darauf wiederum würde das Ende der Welt folgen, wie es im zweiten Buch Petrus, Kapitel zehn, Vers drei beschrieben wird: "Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb in der Nacht, an welchem die Himmel zergehen werden mit großem Krachen; die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen, und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden verbrennen."

Doch diese Theorie ist, wie so viele andere Weltuntergangsszenarien zuvor, genau das: eine Theorie. Ob eine bestimmte Konstellation bestimmter Sterne am Himmel eine bestimmte Reaktion auf der Erde auslösen würde, die letztendlich die Apokalypse herbeiführt, darf bezweifelt werden. Diese hätte ja schon das ein oder andere Mal stattfinden sollen, und passiert ist dann relativ wenig - der Mayakalender lässt grüßen. Den Rucksack vom Beginn des Artikels werden Sie also erst einmal wieder auspacken können. Aber lieber erst am Sonntag, sicher ist schließlich sicher.

