Tierische Herzdruckmassage: Hund "Poncho" wird Internet-Hit

Der spanische Polizeihund beweist sein Erste-Hilfe-Wissen in einem Video - vor 57 Minuten

MADRID - Helfer auf vier Pfoten: Ein spanischer Polizeihund hat sich an einer Herzdruckmassage versucht. Die Sicherheitskräfte in Madrid veröffentlichten ein Video auf Facebook und Twitter, in dem "Poncho" einem vermeintlich ohnmächtig zusammengesunkenen Polizisten zur Hilfe eilt. Die Posts wurde bis Mittwoch bereits Zehntausende Male im Netz geteilt.

In dem Video ist zu sehen, wie der Vierbeiner mit seinen Pfoten immer wieder auf den Brustkorb des Mannes springt und zwischendurch sein Ohr an den Hals des Beamten legt, um den Puls zu überprüfen. Das macht "Poncho" so lange, bis der Polizist wieder auf den Beinen ist.

Die Polizei sprach von einer "heroischen Leistung", die der Hund "meisterhaft" ausgeführt habe. "Poncho" habe nicht eine Sekunde gezögert. Welche Leckerli er als Belohnung erhält, wurde nicht beschrieben.

"Heroica" actuación de nuestro #Compañerosde4Patas Poncho, que no dudó ni un instante en "salvar la vida" del agente, practicando la #RCP de una manera magistral.

El perro es el único ser en el mundo que te amará más de lo que se ama a sí mismo- John Billings#Adopta pic.twitter.com/yeoEwPkbRc — Policía de Madrid (@policiademadrid) 22. Juni 2018

dpa