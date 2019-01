Todesopfer von Zugunglück in Dänemark identifiziert - Überschrift Online

03.01.2019, Dänemark, Nyborg: Der am Mittwochmorgen verunglückte Zug steht abgedeckt in Nyborg. Bei dem Zugunglück auf der Brücke über den Großen Belt (Storebælt) in Dänemark sind zwei Menschen mehr ums Leben gekommen als ursprünglich angegeben. Damit steigt die Zahl der Todesopfer auf acht, wie ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen in Odense sagte. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ © Mads Claus Rasmussen