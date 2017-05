Der Regionalexpress war am Freitagabend von Glauchau (Sachsen) nach Göttingen (Niedersachsen) unterwegs. Bei Stadtroda geriet der Zug in eine Geröll- und Schlammlawine und sprang aus den Gleisen. Sieben Personen zogen sich leichte Verletzungen zu.

Am New Yorker Times Square ist am Donnerstag ein Auto in eine Menschenmenge gerast und hat mehrere Menschen verletzt. Mehrere US-Medien berichteten zudem, dass ein Mensch ums Leben gekommen sei.