Tote nach Erdbeben der Stärke 6,4 in Taiwan

Zwei Menschen kamen ums Leben, 100 weitere sind verletzt - vor 4 Stunden

TAIPEH - Bei einem starken Erdbeben an der Ostküste von Taiwan sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen, mehr als 100 sollen verletzt worden sein.

Ein von der Feuerwehr in Hualien County zur Verfügung gestelltes Bild, zeigt Rettungskräfte, die vor einem eingestürzten Gebäude stehen. © Hualien County Fire Bureau/AP/dpa



Ein von der Feuerwehr in Hualien County zur Verfügung gestelltes Bild, zeigt Rettungskräfte, die vor einem eingestürzten Gebäude stehen. Foto: Hualien County Fire Bureau/AP/dpa



Bei dem starken Erdbeben an der Ostküste von Taiwan sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen, mehr als 100 sollen verletzt worden sein. Das berichteten Behörden am frühen Mittwochmorgen (Ortszeit). Ein Hotel in der Stadt Hualian stürzte nach Angaben der Feuerwehr ein.

Mindestens drei Menschen galten noch als eingeschlossen. Zunächst war von 29 Personen in dem Hotel die Rede gewesen. Das Beben hatte laut US-Erdbebenwarte USGS eine Stärke von 6,4 und ereignete sich am Dienstag nach Ortszeit kurz vor Mitternacht (16.50 Uhr MEZ). Bei einem Erdstoß mit ähnlicher Stärke vor zwei Jahren starben in Taiwan mehr als 100 Menschen.

dpa