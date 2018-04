Tote und Verletzte: Auto fährt in Münster in Menschenmenge

Vermeintlicher Attentäter soll sich selbst gerichtet haben - vor 38 Minuten

MÜNSTER - In Münster fuhr am Samstagnachmittag ein Kleintransporter in eine Menschenmenge. Die Polizei spricht von vielen Verletzten und mehreren Toten. Ein vermeintlicher Attentäter habe sich "selbst gerichtet". Die aktuellen Geschehnisse im Live-Blog!

tl