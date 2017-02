Tote und Verletzte bei Explosion auf Markt in Pakistan

Anschlag vermutet: Acht Tote und ein Dutzend Verletzte - vor 54 Minuten

ISLAMABAD - In der ostpakistanischen Großstadt Lahore ist es am Donnerstag zu einer schweren Explosion gekommen. Nach offiziellen Angaben sind acht Menschen ums Leben gekommen. Es gab zudem mehr als ein Dutzend Verletzte.

Bei einer Explosion in Pakistans zweitgrößter Stadt Lahore, sind nach Medienberichten acht Personen ums Leben gekommen. © AFP



Das teilte der Justizminister der Provinz Punjab, Rana Sanaullah, mit.

Die Explosion habe sich wohl in oder nahe einem Restaurant in dem schicken Stadtteil Defence ereignet, sagte der Polizeibeamte Mohammed Saleem am Donnerstag. Die Provinzregierung hatte zunächst getwittert, ein Generator sei explodiert. Medien berichteten, die Bombe sei unter einem Gebäude platziert worden, das sich noch im Bau befand.

Pakistan erlebt seit knapp zwei Wochen ein Wiederaufleben des Terrors. Bei mindestens acht Anschlägen waren bisher mehr als 110 Zivilisten und Sicherheitskräfte getötet worden. Erst am Dienstag vergangener Woche kamen bei einem Anschlag auf Polizisten und Demonstranten in Lahore 13 Menschen ums Leben.

