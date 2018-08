Transplantation bei Lauda: "Promifaktor spielt keine Rolle"

WIEN/NÜRNBERG - Eine Lungentransplantation hat der österreichischen Formel-1-Legende Niki Lauda (69) das Leben gerettet. Die Liste der Patienten, die auf ein Spenderorgan warten, ist lang. Weshalb immer wieder die Frage gestellt wird: Gibt es einen Promibonus?

Wie geht es Niki Lauda aktuell? Seine Ärzte äußern sich vorsichtig optimistisch. Foto: Luca Bruno/AP/dpa



Die ersten Meldungen aus dem Allgemeinen Krankenhaus (AKH) in Wien klingen zuversichtlich. "Wir sind zufrieden", kommentierte Walter Klepetko, Leiter der Abteilung für Thoraxchirurgie, Operationsverlauf und Gesundheitszustand von Niki Lauda.

Vor zwei Wochen war der dreimalige Formel-1-Weltmeister laut Medienberichten noch eigenhändig mit seinem Privatjet vom Zweitwohnsitz Ibiza mit einer verschleppten Sommergrippe in seine Heimatstadt Wien geflogen, um sich dort behandeln zu lassen. Nach kurzzeitiger Besserung verschlechterte sich Laudas Zustand vor wenigen Tagen so sehr, dass der 69-Jährige schließlich künstlich beatmet werden musste. Bei der Aufnahme in die Warteliste für eine Lungentransplantation kam er deshalb laut Klepetko "sofort in die höchste Dringlichkeitsstufe" für den Empfang eines Spenderorgans.

Folgen des Skandals

Spätestens seit Bekanntwerden des großen Transplantationsskandals 2012 lassen Fälle wie der Niki Laudas in der Öffentlichkeit immer wieder Spekulationen aufkommen, Prominente und vermögende Patienten würden bei Organtransplantationen bevorzugt behandelt. Mediziner in Regensburg, München, Göttingen und später auch in Leipzig wurden damals beschuldigt, Patientendaten manipuliert zu haben, um die Betroffenen auf der Warteliste nach vorne rücken zu lassen.

Der Skandal hatte vor allem zwei Folgen: Zum einen sank die Organspendebereitschaft in der Bevölkerung auf den tiefsten Stand seit 2002. Und die Politik sah sich veranlasst, im Transplantationsgesetz strengere Regelungen festzuschreiben. In allen deutschen Transplantationszentren entscheidet seither eine interdisziplinäre Konferenz über die Aufnahme in die Warteliste. Diesem Gremium sind vom verantwortlichen Arzt alle Behandlungen und Untersuchungsergebnisse mitzuteilen.

Die Zuweisung von Spenderorganen erfolgt zentral über Eurotransplant in den Niederlanden. Dieser Vermittlungsstelle sind neben Deutschland noch Österreich, Belgien, Luxemburg, die Niederlande, Slowenien, Kroatien und Ungarn angeschlossen. Etwa 15.000 Menschen in diesen Ländern warten derzeit auf ein Transplantationsorgan, allein 10 000 davon in Deutschland.

"Es geht rein nach medizinischer Indikation"

Im vergangenen Jahr ist aufgrund der rückläufigen Spendenbereitschaft die Zahl der erfolgten Transplantationen mit 2765 auf den tiefsten Stand seit Jahren gesunken. Die bei der Deutschen Stiftung Organspende (DSO) einlaufenden Daten weisen allerdings darauf hin, dass sich die Situation im laufenden Jahr wieder etwas verbessert hat. So wurden im ersten Halbjahr insgesamt 1624 Transplantationen gemeldet.

DSO-Sprecherin Birgit Blome trat im Gespräch mit unserer Redaktion öffentlichen Spekulationen entgegen, prominente Patienten wie Niki Lauda hätten größere Chancen, ohne lange Wartezeit ein Spenderorgan zu erhalten. "Es geht rein nach medizinischer Indikation. Der Promifaktor spielt keine Rolle."

Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland 309 Spenderlungen verpflanzt. Am häufigsten waren mit 1364 Fällen Nierentransplantationen. Die Lunge von Niki Lauda war seit seinem verheerenden Rennunfall auf dem Nürburgring im Jahr 1976 schwer vorgeschädigt. In seinem brennenden Ferrari-Wrack musste er damals 55 Sekunden auf seine Bergung warten, zog sich dabei schwere Verbrennungen im Gesicht zu und atmete giftige Dämpfe ein, die seine Lunge verätzten.

