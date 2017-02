Trash Dove: Eine violette Taube erobert Facebook

NÜRNBERG - Die Wege des Internets sind unergründlich und mysteriös. Wo gestern noch ein Salz streuender türkischer Koch die Timelines dominierte, zappelt heute ein violettes Federvieh in so ziemlich jedem Kommentarbereich, den man öffnet. Was ist dieses Ding? Wo kommt es her? Wann geht es wieder weg? Ein Erklärungsversuch.

Diese Taube stellt gerade das Netz auf den Kopf. Foto: screenshot



Es gibt Dinge im Leben, die versteht man einfach nicht: Ob nun Quantenphysik, höhere Mathematik oder abstrakte Kunst. Es gibt manchmal Momente, in denen man sich eingestehen muss, weder die Zeit noch die Kapazität zu haben, sich genug in einen Sachverhalt einzuarbeiten, um ihn wirklich nachvollziehen zu können.

Das ist nur menschlich. Dann gibt es allerdings auch eine violette Taube, die als Sticker in einen Facebook-Kommentar gepostet wird und hysterisch den Kopf auf und ab bewegt. Und man weiß nicht so recht, was das bedeuten soll und ignoriert es erst einmal. Dann ist sie plötzlich unter jedem Post; Status des besten Freundes? Taube.

Tour-Ankündigung einer Band? Taube. Nachrichten über internationale Politik? Taube. Am Abend ging die Welt noch ihren gewohnten Gang - und am nächsten Morgen scheint die gesamte Menschheit in den selben Witz eingeweiht zu sein. Ein Szenario wie ein Kafka-Roman. Nur ein ziemlich dämlicher.

Was ist das für ein Witz?

Witze sind ja bekanntlich nicht mehr gut, sobald man sie erklären muss. In diesem Fall vielleicht beruhigend zu wissen, dass er von Anfang an unspektakulär war. Die Trash Dove ist eigentlich ein für Apple entwickeltes Sticker-Set der Künstlerin Syd Weiler, das im Laufe der Zeit auch seinen Weg auf Facebook gefunden hat. Dort erfreute sie insbesondere in der Community der thailändischen Nutzer großer Beliebtheit, denn in deren Sprachgebrauch gilt die Taube als Euphemismus für das männliche Geschlechtsorgan. Was auch sonst?

Ein Peniswitz also

Wäre das also geklärt. Die thailändischen User machten die Dove also salonfähig und entdeckten damit auch das absurde Meme-Potential des Stickers. Und das ist dann vermutlich auch die beste Erklärung für den Erfolg der Taube hierzulande: Es sieht eben irgendwie witzig aus. Kunst liegt bekanntlich im Auge des Betrachters und dementsprechend überließen es viele deutsche Nutzer einfach den anderen, einen Sinn in den geposteten Vogel zu interpretieren.

Die Wege des Internets sind unergründlich

Das alles klingt immer noch dämlich? Mit dieser Einschätzung mag man grundsätzlich nicht ganz unrecht haben. Doch das Internet spielt, wie es spielt, und der Mensch ist nicht zuletzt ein Herdentier. Fangen ein paar an, machen es alle. Die gute Nachricht? Internet-Trends sind nicht gerade für ihre Langlebigkeit bekannt.

Alle, die sich also ernsthaft von der Trash Dove gestört fühlen können sich guten Gewissens darauf freuen, dass sie in ein paar Tagen komplett verschwunden sein wird und wir nie wieder von ihr hören werden.

Was für eine Zeit, um am Leben zu sein!

Yannik Gölz

