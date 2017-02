Traumjob: Hier gibt's 10.000 Euro für 30 Tage Bettruhe

KÖLN - Ein Traumjob für jeden Faulenzer: Das DLR-Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin in Köln sucht für eine neue Studie Testpersonen, die sich 30 Tage lang "strikter Bettruhe" aussetzen - für 10.000 Euro. Doch es gibt einen kleinen Haken.

Für eine Studie will das DLR Institut für Luft- und Raumfahrtmedizin die "Effekte der Schwerelosigkeit auf die Bewegung und Verteilung von Flüssigkeiten im Gehirn und den Augen" erforschen. Klingt sperrig, für Probanden heißt das aber einfach nur: 30 Tage Bettruhe. Bezahlt wird diese (Nicht-)Tätigkeit mit satten 10.000 Euro, jeder Studientag länger wird mit 160 Euro "entschädigt".

Ein kleiner Haken: Probanden brauchen etwas Zeit, denn die Studie ist auf 58 bis 63 Tage angelegt und soll zwischen September und Dezember 2017 durchgeführt werden. Dabei müssen sich die Freiwilligen stationär in einer Klinik aufhalten. Auch in Sachen Gemütlichkeit machen die Tester ein paar Einschränkungen. Die Probanden müssen permanent in einer Sechs-Grad-Kopftieflage verweilen, außerdem werden sie einer höheren CO2-Atmosphäre ausgesetzt.

Die Probanden sollen zwischen 24 und 55 Jahre alt und zwischen 153 und 190 Zentimeter groß sein. Außerdem schränken die Macher der Studie die Körpergröße ein, auch rauchen sollten Freiwillige nicht. Bewerben können Sie sich hier.

